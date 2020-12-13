Курган, , 15:49 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 48 зарегистрированы в Кургане, сообщает 13 декабря региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 107 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 13 декабря выявлен 10 186 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8858 человека, 123 пациента с COVID-19 скончались.