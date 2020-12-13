Ереван, , 15:45 — REGNUM В Армении суточный прирост выявленных заражений SARS-CoV-2 составил 1013 случаев, сообщили 13 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в республике выявили 148 325 инфицированных, 125 169 из которых выздоровели (648 человек за сутки), 2486 — умерли (24 пациента умерли в течение прошедших суток).

5003 пациента, инфицированных коронавирусной инфекцией, на данный момент получают лечение. С начала пандемии в Армении провели 548 359 тестирований на SARS-CoV-2, 3119 из которых провели в минувшие сутки.

Уточняется о регистрации двух летальных исходов среди пациентов, ранее переболевших COVID-19, но умерших из-за других заболеваний. В Армении зарегистрировали 617 подобных летальных исхода.