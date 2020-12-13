Москва, , 15:36 — REGNUM Нулевой пациент с коронавирусом, с которого началось распространение новой инфекции в России, был выявлен в стране 1 марта текущего года. Об этом 13 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Пассажиры из Китая в аэропорту Благовещенска в январе 2020 года Amurobl.ru

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"Да, конечно, мы знаем (нулевого пациента), он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания», — заявила она, уточнив, что речь идет о тех, кто уже был распространителями коронавирусной инфекции.

Также Попова указала, что первыми выявленными носителями SARS-CoV-2 стали три завезенных из Китая случая заражения, которые не дали распространения.

«Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие 24 часа выявлено 28 080 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.