Москва, , 15:32 — REGNUM В возрасте 76 лет скончался народный артист России Евгений Хорошевцев, который много лет был протокольным комментатором в Кремле. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хорошевцев 20 лет был «официальным голосом Кремля» — он комментировал все официальные мероприятия с участием президентов России. Также именно Хорошевцев комментировал все парады Победы на Красной площади за последние 20 лет. Более того, Хорошевцев был учеником легендарного советского диктора Юрия Левитана.