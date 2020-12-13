Калуга, , 15:34 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждён один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19 умер житель Калуги 1937 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 129 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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