Киев, , 15:38 — REGNUM С верхушки главной новогодней елки Украины, расположенной на Софийской площади украинской столицы, сегодня, 13 декабря, демонтировали «колдовскую» шляпу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский религиовед и публицист Александр Саган, опубликовав соответствующие фотографии.

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Журналисты телеканала «112 Украина» также напомнили, что желтая шляпа, ранее водруженная на верхушку елки, весит 58 килограмм, а ее место должна занять традиционная звезда, которую должны доставить сегодня.

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Напомним, идея украсить главную новогоднюю елку Украины шляпой, символизирующей по мнению организаторов праздничного декора «сказку», вызвала критику. А по мнению политического эксперта Владимира Грановского городские власти украинской столицы, установив на верхушку елки «колдовской, шутовской колпак», совершили грубую провокацию и попытку дискредитации одного из главных христианских событий — Рождества Иисуса Христа.