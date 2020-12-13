Берлин, , 15:33 — REGNUM В период с 16 декабря текущего года по 10 января 2021 года на территории Германии ужесточаются ограничительные меры карантинного характера из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 13 декабря сообщила на пресс-конференции по итогам совещания с главами регионов страны по ситуации с COVID-19 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Уточняется, что с 16 декабря в Германии будут закрыты парикмахерские и магазины розничной торговли, исключая торгующие продуктами и реализующие товары повседневного пользования.

Кроме того, в период новогодних праздников будет запрещено торговать пиротехникой, для чего МВД будет выпущено соответствующее распоряжение.

«В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24−26 декабря, но не для Нового года», — заявила Меркель.

Помимо этого, запрещена торговля алкогольными напитками на улице и употребление пищи возле реализующих ее заведений, при этом в настоящее время предприятия общепита в стране работают только на вынос.

При этом поясняется, что данные меры необходимы для того, чтобы не было скоплений людей на традиционных рождественских рынках, на которых торгуют глинтвейном, сладостями и другими блюдами.

«Работодатели призываются к тому, чтобы обеспечить возможность удаленной работы», — добавила канцлер Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа в Германии было выявлено свыше 20,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего возросло до 1 320 716.