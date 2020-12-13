Скопье, , 14:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в субботу, 12 декабря, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2805 человек в стране выявили 982 носителя коронавируса. Еще 556 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 73 025 случая заражения. 2096 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 19 — за последние сутки. 48 726 пациентов выздоровели. Лечение проходят 22 203 человека.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено семь с половиной тысячи случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в десять человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

16 ноября в стране скончались 40 пациентов с COVID-19, что стало новым рекордом. Предыдущий (30 смертей) был зарегистрирован всего за шесть дней до этого. 9 декабря число погибших в сутки снова поднялось — до 46. Инфектологи предупреждают, что пренебрежение антивирусными мерами приведет к тому, что смертность может возрасти и до 100 человек в сутки, и этот мрачный прогноз все больше напоминает правду.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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