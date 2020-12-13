Тирана, , 14:41 — REGNUM В субботу, 12 декабря, в результате исследования 2734 образцов в Албании выявили ещё 879 случаев заражения коронавирусом. Ещё 384 человека были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 47 262 случая заражения коронавирусом. 24 520 человек уже излечились от COVID-19. 989 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, однако граждане утверждают, что эта статистика занижена.

За прошедшие сутки в стране умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 22 233 человека, из них более половины — в Тиране, при этом число активных случаев неуклонно возрастает уже два месяца. На стационарном лечении находятся 455 пациентов, за последние полтора месяца это число возросло почти вдвое, что говорит о стремительном росте числа тяжелых случаев, однако в последнюю неделю оно начало постепенно уменьшаться, что может быть объяснено как снижением числа новых тяжелых случаев, так и с высокой смертностью среди пациентов.

С 15 октября в Албании действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 802 носителя коронавируса