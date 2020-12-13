Салехард, , 13:32 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 193 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 188 случаев.

Основные очаги заражения на 13 декабря: Ноябрьск 26 случаев; Новый Уренгой — 25; Надымский район — 24; Пуровский район — 20; Салехард — 16; Губкинский — 15.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 13 декабря 840 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 20 734 человека, 286 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).