Киев, , 14:12 — REGNUM 108 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в рядах украинской армии было зарегистрировано медицинской службой вооруженных сил Украины, сообщает 13 декабря пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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Семнадцать военнослужащих были госпитализированы в медицинские учреждения, 91 пациент (трое работников ВСУ и 88 военнослужащих) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

На текущий момент в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 3263 человека. Выздоровели с начала пандемии 8820 человек, 32 человека скончались.

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