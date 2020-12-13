Минск, , 13:22 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 1961 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 декабря пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в республике выявили 160 295 инфицированных, 138 464 из которых выздоровели (2542 за сутки), 1263 — умерли в результате осложнений болезни (девять человек за сутки).

В Белоруссии за весь период эпидемии выполнили 3 609 517 тестов на SARS-CoV-2, 30 856 из которых — в минувшие сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии зарегистрировали 1975 новых случаев заражения SARS-CoV-2.