Златоуст, Челябинская область, , 12:35 — REGNUM В городе Златоусте (Челябинская область) 15 декабря состоится торжественная передача копий боевых знамен 171-й стрелковой дивизии златоустовскому ОМОНу, передаёт 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Торжественный вынос копий знамён 171 стрелковой дивизии и трёх её полков

Станислав Стафеев © ИА Красная Весна

Передача пройдёт в рамках всероссийского мероприятия «Полки Победы», приуроченного к 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне.

Организаторами являются региональная общественная организация ветеранов СОБР «Рысь.Челябинск». Председатель организации, ветеран челябинского СОБР Антон Николаев рассказал, что ОМОН — это единственное боевое подразделение в Горнозаводской зоне Челябинской области.

Кроме того, это мероприятие очень важно с точки зрения военно-патриотического воспитания молодёжи. Он добавил, что ОМОН совместно с ветеранами СОБР регулярно проводит военно-спортивные эстафеты и работает с молодёжью.

На мероприятие приглашены руководство управления Росгвардии по Челябинской области, регионального управления Следственного комитета РФ, руководство Военного комиссариата Челябинской области по Златоусту и Кусинскому району, глава Златоуста и глава Златоустовской епархии.

Напомним, 171-я стрелковая дивизия была сформировала в Златоусте во время Великой Отечественной войны в 1941−42 гг. В её состав входили три стрелковых полка: 713-й формировался в городе Кусе, 525-й — в селе Куваши и 380-й — в селе Медведевка.

7 мая 1942 г. у деревни Кирилловщины Ленинградской области 713-й стрелковый полк принял участие в ожесточенных боях с фашистами. Во время Великой Отечественной войны 171-я стрелковая дивизия освобождала Старую Руссу, Прибалтику, Польшу, штурмовала Берлин, отличилась при взятии Рейхстага.

171-я стрелковая дивизия награждена за боевые подвиги орденами Красного Знамени и Кутузова II степени, заслужила почётное наименование Краснознаменной ордена Кутузова Идрицко-Берлинской стрелковой дивизии.