Тюмень, , 12:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 173 случая заражения коронавирусом. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 171 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 декабря коронавирусом заразились 20 402 человека. Выздоровели 19 126 человек, 161 пациент с COVID-19 скончался.