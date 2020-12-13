Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, скончались восемь женщин в возрасте от 51 года до 85 лет и 19 мужчин в возрасте от 35 до 94 лет. Все умершие от COVID-19 пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 1 тыс. 653 летальных исхода среди заболевших COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области обновлён суточный рекорд смертности от COVID-19