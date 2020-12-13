Орел, , 12:45 — REGNUM 176 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области 13 декабря, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки.

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Общее количество выявленных носителей инфекции в регионе достигло 18 тыс. 159 человек. Выздоровели 15 тыс. 985 человек, в том числе 47 пациентов выписаны за минувшие сутки.

В России 13 декабря подтверждено 28 тыс. 080 положительных тестов на коронавирус.