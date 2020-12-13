Иваново, , 12:20 — REGNUM В Ивановской области 13 декабря выявили ещё 173 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны с выздоровлением 53 пациента.

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С начала пандемии в Ивановской области коронавирус подтверждён у 17 тыс. 984 жителей. Выздоровели 13 тыс. 132 пациента. Продолжают оставаться под наблюдением врачей на карантине 9507 человек.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.