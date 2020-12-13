Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 391 человек. Это очередной максимум, установленный в регионе с начала пандемии, передаёт ИА REGNUM 13 декабря. Накануне на Дону было подтверждено 376 случаев COVID-19.

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Новые носители инфекции выявлены в 42 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (137), Шахты (26), Каменск-Шахтинский (22), Новочеркасск (21), Сальский район (18), Новошахтинск (17), Батайск (16), Таганрог и Тарасовский район (по 12).

Более четверти случаев заражения приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 3,6% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 44 тыс. 688 жителей Ростовской области.

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