Рязань, , 12:18 — REGNUM Обновлено рекордное суточное значение выявленных носителей коронавируса в Рязанской области — 13 декабря зафиксировано 135 случаев, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. В больницах получают лечение 570 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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В тяжёлом состоянии в стационарах находятся 69 человек, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в Рязанской области коронавирус выявили у 15 тыс. 692 жителей, выздоровели 14 тыс. 276 человек, в том числе 133 выписаны за сутки.

По данным федерального штаба, в регионе скончались ещё два пациента. С начала пандемии в летальную статистику от осложнений на фоне инфекции внесли 111 человек.