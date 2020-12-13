Белгород, , 12:08 — REGNUM В Белгородской области 13 декабря выявлено ещё 180 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Это на два меньше, чем сутками ранее.

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Всего в Белгородской области подтверждено 18 тыс. 522 положительных теста на коронавирус. Завершили лечение выздоровлением 16 тыс. 540 человек, в том числе 77 пациентов выписаны за сутки.

Зарегистрировано пять новых летальных исходов. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Белгородской области всего скончались 163 человека.