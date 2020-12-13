Брянск, , 11:58 — REGNUM Новый «рекорд» по положительным тестам на коронавирус зафиксирован в Брянской области 13 декабря — подтверждено 197 случаев. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории исследовали 2390 образцов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области подтвердили 19 тыс. 524 случая заражения инфекцией. Выздоровели 17 тыс. 208 человек, из которых 183 — выписаны за истекшие сутки.

Всего в регионе проведено 332 тыс. 062 исследования на коронавирус.