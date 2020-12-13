Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM В Свердловской области за 12 декабря подтвердили смерть от COVID-19 ещё 18 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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С начала пандемии таких случаев было зафиксировано уже 1213. Возраст и пол умерших официально не раскрываются Также неизвестно, сколько заразившихся коронавирусом скончались от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявлено уже 51 360 случаев COVID-19. Выздоровели пока только 43 630 пациентов.