Челябинск, , 11:05 — REGNUM В Челябинской области за 12 декабря зафиксировали смерть ещё 13 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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Восемь пациентов скончались от COVID-19. Среди них 57-летняя и 67-летняя женщины, а также мужчины 47, 69, 70, 74, 86 лет и 71 года.

От других причин умерли пять человек. Среди них рак у 60-летней женщины, атеросклеротическая гангрена у 78-летнего мужчины, кардиомиопатия и гипертония у 81-летней пациентки, злокачественное новообразование у 72-летнего мужчины и обширный ишемический инфаркт у 64-летней женщины.