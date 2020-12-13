Ташкент, , 10:27 — REGNUM За девять месяцев текущего года в Узбекистане родились 614,7 тысяч малышей. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета по статистике.

Этот показатель на 24,9 тысяч выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Больше всего малышей родились в Самаркандской области, где в указанный период на свет появились 74,4 тысячи малышей, наименьшее — в Сырдарьинской области (15,6 тысяч детей).

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Напомним, по итогам января-августа 2020 года в республике родились 541 072 ребенка.