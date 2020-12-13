Москва, , 10:04 — REGNUM Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в интервью РИА Новости, с какими последствиями могут столкнуться люди, перенесшие заражение коронавирусом SARS-CoV-2.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

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По словам Пшеничной, последствиями перенесенной коронавирусной инфекции могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди. В целом это характерно для перенесенного ОРВИ.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19», — сказала специалист.

Не исключены когнитивные нарушения, в частности снижение памяти и концентрации внимания. В некоторых случаях отмечается кашель, чувство жжения в груди, иногда головная боль, боли в мышцах, тахикардия, головокружение.

Не зря после тяжелой инфекции существует реабилитационный период, пояснила Пшеничная. Не нужно сразу выходить на работу — организму нужно дать время на восстановление.