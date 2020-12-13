Ханты-Мансийск, , 10:03 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 231 случай.

Основные очаги заражения в регионе на 13 декабря: Сургут — 33 случая; Нижневартовск — 26; Ханты-Мансийск — 24; Нефтеюганск и Нягань — по 19; Урай — 14.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 13 декабря 37 249 случаев. Излечились 32 964 человека, 469 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 13 декабря составляет 1,02.