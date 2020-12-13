Бишкек, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии выявили 297 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 13 декабря в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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На текущие момент в республике выявили в общей сложности 77 356 инфицированных. 70 192 носителя SARS-CoV-2 выздоровели (398 человек за сутки), 1307 человек скончались.

На данный момент в стационарах медицинских учреждений лечение получают 2086 инфицированных, 2898 человек лечатся амбулаторно.

Еще четыре случая инфицирования коронавирусом среди медицинских работников было зарегистрировано за минувшие сутки. Одиннадцать медработников в минувшие сутки завершили соблюдение домашней самоизоляции. За весь период пандемии в республике выявили 4034 случая заражения SARS-CoV-2 медицинских работников, 3761 из которых — выздоровели.