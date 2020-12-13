Ханты-Мансийск, , 08:41 — REGNUM Департамент здравоохранения ХМАО сообщил, кому противопоказана вакцинация от коронавируса. Рекомендации опубликованы в официальном паблике «Югра» правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

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Вакцинация от коронавируса противопоказана пожилым людям старше 60 лет, несовершеннолетним, беременным и кормящим матерям. После антиковидной прививки нельзя употреблять алкоголь в течение трёх дней.

Прививка от COVID-19 безопасна для тех, кто ранее привился от гриппа, но необходимо между этими прививками выдержать 30-дневный перерыв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак» стартовала в ХМАО с 11 декабря 2020 года. В первую очередь прививаются медики, полицейские, учителя и работники сферы обслуживания.