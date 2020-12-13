Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Десятый за 2020 год смертный приговор осужденного на федеральном уровне преступника был приведён в исполнение в США. Об этом 12 декабря сообщает телекомпания CNN.

56-летний Альфред Боржуа, осужденный судом Южного округа штата Техас в 2004 году за насилие и убийство своей 2,5-летней дочери в 2002 году, был казнён 11 декабря в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана). Отмечается, что перед казнью Боржуа заявил о своей невиновности.

Напомним, что в январе 2020 года власти США планируют казнить Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины, Кори Джонсона за убийство семерых человек и Дастина Хиггса, заказавшего убийства трёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США проведут в исполнение пять смертных приговоров до 20 января 2021 года, когда должна будет состояться инаугурация следующего президента Соединённых Штатов.

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