Горно-Алтайск, , 07:28 — REGNUM В Республике Алтай за день до 67-летия скоропостижно скончался председатель Государственного собрания — Эл Курултая Владимир Тюлентин. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Госсобрания.

14 декабря Владимиру Николаевичу должно было исполниться 67 лет.

Ещё в пятницу, 11 декабря, Тюленин в качестве председателя руководил заседанием сессии республиканского Госсовета, который он возглавлял с сентября 2016 года. По информации некоторых СМИ, причиной скоропостижной смерти могла стать остановка сердца, предположительно, из-за отрыва тромба.

Отмечается, что в июле Тюлентин бессимптомно перенёс COVID-19.