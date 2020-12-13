Тюмень, , 07:07 — REGNUM Власти Тюменской области объявили две закупки на поставку 45 доз препарата «Нусинерсен» (Спинраза) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Данный препарат одобрен для применения в России в 2019 году. Заказчик — областная клиническая больница №1. Источник финансирования — федеральные субсидии. На закупку «Нусинерсена» будет затрачено свыше 71 млн рублей.

В Тюменской области ранее диагноз СМА был поставлен годовалому мальчику, средства на препарат Zolgensma для которого, а требовалось 163 млн рублей, собирали всем миром. Препарат юному тюменцу ввели в США. Сейчас малыш идёт на поправку.

Спинально-мышечная атрофия (СМА) — это генетическое смертельное заболевание, при котором нарушаются функции нервных клеток спинного мозга, что приводит к атрофии мышц и обездвиживанию.