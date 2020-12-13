Каракас, , 06:10 — REGNUM Сокровища, обнаруженные в прибрежных водах, спасли от кризиса рыбацкую деревню в Венесуэле. Об этом 12 декабря сообщает New York Times.

Деревня Гуака из-за экономического кризиса в стране превратилась из центра рыбоперерабатывающей промышленности в глухую деревню с нищими жителями. Основная часть предприятий в деревне закрылась, люди выживали с трудом. Но всё изменилось, когда один из рыбаков утром случайно обнаружил в песке на берегу Атлантического океана золотой медальон с изображением Девы Марии.

Весть о находке разнеслась по деревне и жители поспешили на берег. Всего в поисках клада участвовали около двух тысяч жителей деревни. В результате поисков были найдены сотни украшений из золота и серебра, а также золотые слитки. Происхождение клада выяснить не удалось. Сначала предполагалось, что были обнаружены остатки пиратского клада, но эксперты установили примерную дату изготовления украшений. Все изделия из золота и серебра были выполнены мастерами из Европы в последние десятилетия. Как такой клад мог оказаться в прибрежных водах Венесуэлы, остаётся загадкой.

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