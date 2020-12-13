Улан-Удэ, , 05:52 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 226 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 256. Об этом утром 13 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 12 188 случаев заражения (55% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 507 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1872 больных. На амбулаторном лечении находятся 1634 человека, наблюдаются 6915 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 18 243 (+371) человека.

В реанимации остаются 100 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 59 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 71,4% — из 2622 перепрофилированных коек заняты 1872.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 224 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 030.

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