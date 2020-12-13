Москва, , 05:35 — REGNUM В воскресенье, 13 декабря, в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица. Температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 декабря в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −10… −8 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −8… −3 °C днём и −12… −7 °C ночью.

В понедельник, 14 декабря, днём в столице ожидается −6… −4 °C. По области −8… −3 °C. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C. По области местами сильный снег.

Как сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на предстоящей неделе снегопады и метели обойдут Москву стороной.

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