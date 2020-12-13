Прага, , 04:38 — REGNUM Торговлю любыми напитками «на вынос» запретили власти Чехии. Об этом 12 декабря сообщает Aktualne.

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Все напитки, которые приготовляются или подаются продавцом на месте, запрещается употреблять вне места продажи. Исключение сделано для автомобилистов и для клиентов, которые сразу после продажи уносят напиток с собой в сумке, чтобы выпить дома или в офисе.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны пояснил, что такое решение было принято с целью не допустить разгуливания людей со стаканами по рождественским улицам. При этом Блатны уточнил, что изначально предполагалось запретить только торговлю «на вынос» глинтвейном и другими алкогольными напитками. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране было решено распространить запрет на любые напитки, в том числе кофе чай и лимонад, приготовленный вручную.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении в Чехии режима ЧС в связи с обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

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