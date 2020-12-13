Москва, , 03:34 — REGNUM Авиарейсы из Москвы в Хельсинки возобновляет авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 12 декабря сообщает РИА «Новости».

Авиаперелёты будут производиться из аэропорта «Шереметьево» в Москве в аэропорт «Вантаа» в Хельсинки. Начиная с 24 декабря перелёты будут осуществляться каждый четверг, кроме 31 декабря, до конца зимнего расписания.

Напомним, авиаперелёты в Финляндию были прекращены в середине апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении авиаперелётов в Объединённые Арабские Эмираты из города Грозного (Чечня).

Читайте ранее в этом сюжете: В Дубай стартуют авиарейсы из ещё одного города России