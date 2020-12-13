Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции с большой вероятностью удастся взять под контроль к концу лета 2021 года, при условии массовой вакцинации препаратом, разработанным германской компанией BioNTech и её партнером из США Pfizer. Такое заявление сделал 12 декабря генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в эфире телеканала Fox News.

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По мнению Шахина, переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в США удастся лишь путём вакцинации не менее 30% населения. При условии наличия готовой вакцины это станет возможным уже к апрелю 2021 года. А в целом пандемию можно будет взять под контроль уже к концу лета будущего года.

Шахин подтвердил безопасность и надёжность вакцины от BioNTech и Pfizer, признавая при этом настороженность у населения по отношению к новому препарату. Также глава BioNTech уточнил, что до конца будущего года компания может поставить странам мира даже больше, чем заявленные 1,3 млрд доз вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила заявку от компаний BioNTech и Pfizer на одобрение вакцины от COVID-19.

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