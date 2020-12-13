Красноярск, , 02:36 — REGNUM В воскресенье, 13 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег, температура воздуха −11… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 13 на 14 декабря ожидается до — 11 °C. Небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В понедельник, 14 декабря, в Красноярске до — 8 °C днём и около — 9 °C ночью. Облачно, снег.

Во вторник, 15 декабря, в Красноярске ожидается до — 6 °C днём. Ночью — до — 16 °C. Облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 декабря в Туруханском районе ожидается сильный юго-западный ветер на порывах до 15−20 м/с, метель. На севере и востоке центральных районов местами до — 30 °C, на севере местами до — 40 °C. На юге Таймырского муниципального района ожидается очень сильный южный ветер, на порывах до 23−28 м/с, местами сильный снег, метель.