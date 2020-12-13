Вашингтон, , 02:36 — REGNUM В мире на сегодняшний день умерли более 1,6 млн пациентов с диагнозом COVID-19. Это следует из данных, опубликованных 13 декабря американским университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики.

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По данным на 02:10 мск, в мире выявлено 71 541 897 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 1 602 500 человек.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (16 020 646 заразившихся, 297 575 умерших), Индия (9 826 775, 142 628) и Бразилия (6 836 227, 180 437).

Как сообщало ИА REGNUM, в США число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 16 млн.

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