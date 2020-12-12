Женева, Швейцария, , 23:32 — REGNUM Более 650 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в мире за минувшие 24 часа. Такие данные приводит 12 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По последним данным, на планете Земля от COVID-19 за сутки скончались 11 868 человек, число заразившихся возросло на 656 181 человек.

Отмечается, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 69 808 588 инфицированных SARS-CoV-2, общее число зарегистрированных летальных случаев достигло 1 588 854.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 406 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 400 тысяч случаев заражения коронавирусом