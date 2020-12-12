Москва, , 23:21 — REGNUM За минувшие сутки в столице России скончались более 70 пациентов с COVID-19. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

В больнице

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»В Москве (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM) скончались 72 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2.

Напомним, что сутками ранее в Москве скончались 76 человека с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 28 137 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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