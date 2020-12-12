Каракас, , 22:58 — REGNUM Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился произведенной в России вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 декабря сообщает телеканал Venezolana de Television.

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«Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку», — приводит телеканал слова политика, избранного накануне в парламент страны.

Кроме того, он поблагодарил власти России за щедрость по отношению к народу Венесуэлы, подчеркнув, что, как и вся молодежь страны, он испытывает глубокое уважение к РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что зарубежные спонсоры финансируют русскоязычные интернет-ресурсы, которые ведут информационную кампанию по дискредитации российской вакцины против коронавируса, сообщая якобы о её опасности или «отказах» от вакцинации.

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