Анкара, , 22:57 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в Турции превысило 1,8 млн человек, за минувшие сутки в стране выявили 29 136 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит 12 декабря министерство здравоохранения страны.

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Сообщается также, что за минувшие 24 часа в больницах страны скончались ещё 222 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 16 199.

Напомним, днем ранее в минздраве Турции сообщали о 32 106 выявленных случаях заражения и 226 умерших пациентах с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на пресс-конференции заявил, что Анкара продолжает переговоры с китайской компанией «Синовац» о закупках вакцины.

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