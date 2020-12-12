Москва, , 22:14 — REGNUM Очередные автобусы с беженцами, возвращающимися с территории Армении в Нагорный Карабах в свои дома, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в субботу, 12 декабря, пресс-служба Министерства обороны.

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«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего уже более 38,5 тыс. беженцев вернулись в места постоянного проживания в Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в пресс-службе МЧС России сообщили, что российское ведомство направит по железной дороге в Нагорный Карабах около 1200 т гуманитарной помощи.

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