Москва, 12 декабря 2020, 22:14 — REGNUM Очередные автобусы с беженцами, возвращающимися с территории Армении в Нагорный Карабах в свои дома, сопроводили прибывшие из Российской Федерации миротворцы. Об этом сообщает в субботу, 12 декабря, пресс-служба Министерства обороны.
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«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 634 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего уже более 38,5 тыс. беженцев вернулись в места постоянного проживания в Карабахе.
Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в пресс-службе МЧС России сообщили, что российское ведомство направит по железной дороге в Нагорный Карабах около 1200 т гуманитарной помощи.
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