Лондон, , 21:56 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие 24 часа было выявлено 21 502 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 декабря сообщается на сайте британского правительства.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в стране стало составлять 1 830 956.

Также сообщается, что всего в Великобритании от COVID-19 скончались 64 026 пациентов.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 21 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2.

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