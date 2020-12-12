Рим, , 21:03 — REGNUM На территории Италии за последние сутки выявили свыше 19 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 12 декабря сообщает Rai News со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 19 903 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 825 775.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 649 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 64 036.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки было выявлено свыше 18 727 тыс. новых носителей SARS-CoV-2.

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