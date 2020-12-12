Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Первый груз вакцины от COVID-19, разработанной компанией BioNTech (Германия) и её партнёром Pfizer (США), будет отправлен 13 декабря с фармацевтического завода в Каламазу (штат Мичиган). Об этом сообщает телеканал CNN.

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Отмечается, что для выпуска вакцины отобраны три завода на территории Соединённых Штатов, расположенных в Сент-Луисе (штат Миссури), Андовере (штат Массачусетс) и Каламазу.

Также сообщается, что в случае необходимости компания готова задействовать также свои предприятия в штате Висконсин и в Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Управление по вопросам качества продуктов питания и медикаментов США одобрило на территории страны применение вакцины Pfizer от COVID-19.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация жителей Соединенных Штатов против коронавирусной инфекции начнется в течение 24 часов.

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