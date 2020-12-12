Москва, , 19:54 — REGNUM Около 1200 т гуманитарной помощи направит МЧС России по железной дороге в Нагорный Карабах. Об этом сообщили 12 декабря в пресс-службе российского ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

»МЧС РФ направит (в период с 11 по 14 декабря) в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью гражданскому населению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из восьми городов страны в Карабах будет осуществлена отправка стройматериалов, бытовых принадлежностей, электростанции и пожарных автоцистерн.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Алиев оценил роль Минской группы ОБСЕ в карабахском урегулировании