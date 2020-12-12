Москва, 12 декабря 2020, 19:33 — REGNUM В Нагорном Карабахе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в опубликованном 12 декабря бюллетене Минобороны России.
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«11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется российскими миротворцами на двадцати трех наблюдательных постах.
Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря в сообщении министерства обороны Армении говорилось, что наступательные действия в Нагорном Карабахе предприняли представители вооруженных сил Азербайджана.
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