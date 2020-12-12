Калуга, , 19:10 — REGNUM В первый день проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021» губернатор области Владислав Шапша, чрезвычайные и полномочные послы Финляндии и Японии в Российской Федерации и другие почётные гости посетили ряд мероприятий новогоднего праздничного марафона, сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек украсил новогодний праздник.

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В Туристско-информационном центре «Калужский край» состоялся осмотр интерактивной экспозиции визит-центра. Здесь можно получить информацию о достопримечательностях Калуги и области, событийном календаре, гастрономических брендах и местах размещения. Консультанты визит-центра помогут гостям Калуги составить индивидуальную программу пребывания в новогодней столице России.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов торжественно открыл площадку «Рождество на Старом торге». Площадка объединила торговую, выставочную, фестивальную и развлекательную зоны. Ежедневно здесь будут работать фотозона, киоски, фудкорт, экспозиция креативных ёлок от калужских производителей, а вечерами гостей ждёт лазерное шоу с проекциями на здании Дома бизнеса. Новогодние гуляния первого дня новогоднего всероссийского проекта продолжились парадом Дедов Морозов и Снегурочек, в котором приняли участие порядка 250 новогодних волшебников, которые приветствуя калужан, прошли по центральным улицам областного центра.

Парад завершился флешмобом. Затем состоялись церемония открытия проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021», большой концерт и салют.

Говоря о праздничной программе, губернатор Владислав Шапша сказал, что когда Калуга получила хрустальную снежинку и право стать новогодней столицей России, никто не знал, что предстоит такое серьёзное испытание — как коронавирус. Решение организовывать праздник или отказаться от него было непростым. Однако, по мнению главы региона, выйти на улицу в столь морозную погоду и получить заряд хорошего настроения очень важно.

«Я вижу людей с улыбающимися глазами. Значит, мы делаем правильно», — подчеркнул Владислав Шапша.

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